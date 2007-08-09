Щоб зробити з донецьких стадіонів європейські потрібно 1,3 млрд. грн.

Донецькій області для якісної підготовки стадіонів до молодіжного Чемпіонату Європи з футболу 2009 року і Чемпіонату Європи 2012 року буде потрібно 1 млрд. 385,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в Донецьку повідомив начальник обласного управління з питань фізичної культури і спорту Віктор КІРБАБА.

Нарада під головуванням голови обласної ради Анатолія БЛИЗНЮКА розглянула питання формування регіональної цільової програми з підготовки до проведення Євро-2009/12. На нараді також розглядалася концепція підготовки спортивної інфраструктури області для проведення європейських футбольних турнірів Євро-2009/2012 і питання формування регіональної цільової програми по проведенню чемпіонатів.

Як зазначив на нараді В.КІРБАБА, в області повністю відповідати всім нормам вимог УЄФА до 2012 року буде тільки новий стадіон футбольного клубу "Шахтар", який зараз будується в Донецьку. Інші арени до 2012 року реконструюватимуть.

Зокрема, за словами В.КІРБАБИ, регіональний спорткомплекс "Олімпійський" у Донецьку відповідає вимогам УЄФА для проведення молодіжного чемпіонату Європи, проте до 2012 року треба збільшити кількість місць для глядачів і відбудувати дах. В цілому, для цього буде потрібно 49,6 млн. грн. Стадіон "Металург" у Донецьку, який прийматиме ігри Євро-2009, потребує реконструкції системи освітлення, котра обійдеться в 1,2 млн. грн.

Директор виконавчої дирекції Федерації футболу України з Євро-2012 Іван ФЕДОРЕНКО, котрий взяв участь у нараді, зазначив, що він дуже високо оцінює і плани Донецької області, і вже виконану роботу.

Учасники наради домовилися про швидку підготовку чіткої програми щодо взаємодії і контролю за здійсненням запланованих заходів, а також прийняли рішення розробити пропозиції про відповідальність усіх задіяних фахівців і робочих груп.