Результати матчів 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні завершальний день туру

Закінчилися чергові матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу Олександрія - Металіст 1:3 (Ксьонз 23 - Клейтон 21, Девіч 64, 86) Карпати - Динамо 0:1 (Ідей 88) Дніпро - Чорноморець 1:0 (Калинич 22 пен.) Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвєєв 5 авт., Гоменюк 39) Нагадаємо, що раніше зіграли ... Оболонь - Таврія 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калініченко 35) ... а сьогодні тур завершать 13:30 Металург (26) - Зоря (12) 15:30 Волинь (19) - Іллічівець (20) 17:30 Кривбас (31) - Шахтар (48)

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