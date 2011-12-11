Результати матчів 20-го туру Чемпіонату України з футболу
09:01, 11 грудня 2011Спорт
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Сьогодні завершальний день туру
Закінчилися чергові матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу
Олександрія - Металіст 1:3 (Ксьонз 23 - Клейтон 21, Девіч 64, 86)
Карпати - Динамо 0:1 (Ідей 88)
Дніпро - Чорноморець 1:0 (Калинич 22 пен.)
Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвєєв 5 авт., Гоменюк 39)
Нагадаємо, що раніше зіграли ...
Оболонь - Таврія 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калініченко 35)
... а сьогодні тур завершать
13:30 Металург (26) - Зоря (12)
15:30 Волинь (19) - Іллічівець (20)
17:30 Кривбас (31) - Шахтар (48)
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