Володимир Кличко став «Боксером року» у Німеччині

Абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир КЛИЧКО став «Боксером року» за версією авторитетного німецького видання BoxSport.

Про присвоєння В.КЛИЧКУ почесного звання було оголошено перед поєдинком між чемпіоном світу в середній вазі за версією WBA Геннадієм ГОЛОВКІНИМ й американцем Лахуаном САЙМОНОМ, повідомляє Sportbox.ru.

«Хочу подякувати за присудження мені премії «Боксер року», яку вручає одне з найвідоміших видань у світі спорту. Вперше одержував цю премію в 2002 році. І дуже радий тому, що через багато років знову став лауреатом. Дуже вдячний членам журі», - сказав В.КЛИЧКО.