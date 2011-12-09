Російський боксер помер після бою

Поєдинок "набув однобічного характеру"

РосійськийбоксерРоманСимаковз Кемерова, який 5грудня отримавважкутравму впоєдинку зСергіємКовальовим, померу лікарніЄкатеринбургавнічна 8грудня, неопритомнівши.Про цеповідомляєЄкатеринбургскоеінтернет-видання.Боксеровібуло 27років.



Симаков, який виступаву ваговійкатегоріїдо 79,4кілограма, в поєдинку зКовальовимзахищавтитулчемпіонаАзіїза версієюWBC (Всесвітня боксерськарада).



У шостомураундіСимаковпобуваввнокдауні,апотімпоєдинок, якзазначає сайт, "набуводнобічногохарактеру".У сьомомураундібій бувзупинений, іКовальовуприсудилиперемогутехнічнимнокаутом.Відеозаписдвобоювикладено на сайтіYouTube.



Симаковбувпрооперованийв Центральній міськійклінічній лікарні№ 24Єкатеринбурга,але врятуватижиттяспортсменалікарям невдалося.



УсьогоСимаковзасвоюкар'єрупровівнапрофесійномурингу22 поєдинки, здобув19 перемог, з яких 9-нокаутом,пишеЛента.ру.

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