Російський боксер помер після бою

02:36, 09 грудня 2011
Спорт
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Поєдинок "набув однобічного характеру"

РосійськийбоксерРоманСимаковз Кемерова, який 5грудня отримавважкутравму впоєдинку зСергіємКовальовим, померу лікарніЄкатеринбургавнічна 8грудня, неопритомнівши.Про цеповідомляєЄкатеринбургскоеінтернет-видання.Боксеровібуло 27років.

Симаков, який виступаву ваговійкатегоріїдо 79,4кілограма, в поєдинку зКовальовимзахищавтитулчемпіонаАзіїза версієюWBC (Всесвітня боксерськарада).

У шостомураундіСимаковпобуваввнокдауні,апотімпоєдинок, якзазначає сайт, "набуводнобічногохарактеру".У сьомомураундібій бувзупинений, іКовальовуприсудилиперемогутехнічнимнокаутом.Відеозаписдвобоювикладено на сайтіYouTube.

Симаковбувпрооперованийв Центральній міськійклінічній лікарні№ 24Єкатеринбурга,але врятуватижиттяспортсменалікарям невдалося.

УсьогоСимаковзасвоюкар'єрупровівнапрофесійномурингу22 поєдинки, здобув19 перемог, з яких 9-нокаутом,пишеЛента.ру.

 

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