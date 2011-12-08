Київське Динамо повернеться на «Олімпійський»

Реконструйований до Євро-2012 НСК «Олімпійський» знову стане домашнім стадіоном футбольного клубу «Динамо» (Київ).

Урочисте підписання угоди про співпрацю між ФК «Динамо» (Київ) та НСК «Олімпійський» терміном на п'ять років відбудеться 12 грудня, повідомляється на сайті стадіону.

На стадіоні будуть проходити всі офіційні матчі як внутрішнього, так і міжнародного календаря «Динамо».

Нагадаємо, що НСК «Олімпійський» було відкрито 8 жовтня. Реконструкція стадіону обійшлася українцям майже в 600 млн доларів.

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