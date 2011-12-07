Ліга чемпіонів: обидва Манчестери вилетіли

23:39, 07 грудня 2011
Спорт
2767

Закінчилисяматчіостаннього,6-готуругруповогораундуЛігичемпіонівУЄФАвгрупахA-D.

ГрупаА

Вільярреал -Наполі0:2

МанчестерСіті -Баварія2:0

Післяшеститурів:Баварія- 13очок,Наполі- 11, МанчестерСіті- 10, Вільярреал- 0

ГрупаB

Лілль -Трабзонспор0:0

Інтер -ЦСКА1:2

Післяшеститурів:Інтер- 10очок, ЦСКА- 8,Трабзонспор- 7, Лілль- 6

ГрупаC

Бенфіка-Оцелул1:0

Базель- МЮ2:1

Післяшеститурів:Бенфіка- 12очок, Базель- 11, МЮ- 9,Оцелул- 0

ГрупаD

Аякс- РеалМадрид0:3

ДинамоЗагреб -Ліон1:7

Післяшеститурів:Реал- 18очок, Ліон- 8, Аякс- 8, Динамо- 0. У Ліона краща різниця забитих і пропущених м'ячів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter