Ліга чемпіонів: обидва Манчестери вилетіли

Закінчилисяматчіостаннього,6-готуругруповогораундуЛігичемпіонівУЄФАвгрупахA-D.



ГрупаА



Вільярреал -Наполі0:2



МанчестерСіті -Баварія2:0



Післяшеститурів:Баварія- 13очок,Наполі- 11, МанчестерСіті- 10, Вільярреал- 0



ГрупаB



Лілль -Трабзонспор0:0



Інтер -ЦСКА1:2



Післяшеститурів:Інтер- 10очок, ЦСКА- 8,Трабзонспор- 7, Лілль- 6



ГрупаC



Бенфіка-Оцелул1:0



Базель- МЮ2:1



Післяшеститурів:Бенфіка- 12очок, Базель- 11, МЮ- 9,Оцелул- 0



ГрупаD



Аякс- РеалМадрид0:3



ДинамоЗагреб -Ліон1:7



Післяшеститурів:Реал- 18очок, Ліон- 8, Аякс- 8, Динамо- 0. У Ліона краща різниця забитих і пропущених м'ячів.

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