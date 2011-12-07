Ліга чемпіонів: обидва Манчестери вилетіли
23:39, 07 грудня 2011Спорт
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Закінчилисяматчіостаннього,6-готуругруповогораундуЛігичемпіонівУЄФАвгрупахA-D.
ГрупаА
Вільярреал -Наполі0:2
МанчестерСіті -Баварія2:0
Післяшеститурів:Баварія- 13очок,Наполі- 11, МанчестерСіті- 10, Вільярреал- 0
ГрупаB
Лілль -Трабзонспор0:0
Інтер -ЦСКА1:2
Післяшеститурів:Інтер- 10очок, ЦСКА- 8,Трабзонспор- 7, Лілль- 6
ГрупаC
Бенфіка-Оцелул1:0
Базель- МЮ2:1
Післяшеститурів:Бенфіка- 12очок, Базель- 11, МЮ- 9,Оцелул- 0
ГрупаD
Аякс- РеалМадрид0:3
ДинамоЗагреб -Ліон1:7
Післяшеститурів:Реал- 18очок, Ліон- 8, Аякс- 8, Динамо- 0. У Ліона краща різниця забитих і пропущених м'ячів.
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