Колесніков не розуміє, чому англійські футболісти вибрали Краків, а не Донецьк

Віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ здивований рішенням англійської футбольної федерації базуватись під час Євро-2012 у польському Кракові, незважаючи на те, що усі три матчі групової стадії збірна Англії проведе в українських містах.

Про це він повідомив в інтерв’ю ВВС.

Б.КОЛЕСНІКОВ вважає, що таке рішення лише піде на користь супротивникам англійської збірної, оскільки вона буде змушена під час переїздів на кожен матч долати тисячі кілометрів. “Ми здивовані таким рішенням, але так лише буде легше для нас”, – сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ запропонував головному тренеру збірної Англії Фабіо КАПЕЛЛО подумати над зміною рішення про базування у Кракові на одну з українських баз. “Тренер збірної Франції Лоран БЛАН відвідав Донецьк (у пошуках бази – УНІАН) і всі знають, що наші бази є одними з кращих в Європі”, – сказав він.

Тим часом футбольна асоціація Англії наголошує на тому, що не змінить свого рішення про місце базування, не зважаючи на те, що команді двічі доведеться долати 930 миль з Кракова до Донецька і 540 миль до Києва. Як нагадує ВВС, збірна Англії розпочне груповий етап Євро-2012 11 червня матчем у Донецьку проти Франції. Через чотири дні англійці вже у Києві зустрінуться зі шведами, а 19 червня знову в Донецьку зіграють проти збірної України.

“Гадаю, англійським менеджерам слід поговорити з УЄФА і змінити своє рішення, оскільки в Донецьку є три чудові тренувальні бази, по одній – у Києві та Харкові”, – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. “Ми хоч і колишня радянська республіка, але що стосується спортивної інфраструктури кращі, ніж багато хто в Європі”, – додав віце-прем’єр.

На відміну від Англії, інший учасник групи D, збірна Швеції, обирала між тренувальними таборами у Києві та Польщі і обрала київську базу.

У свою чергу посол України у Великобританії Володимир ХАНДОГІЙ додав: “На мій погляд, це (рішення – УНІАН) є нелогічним”.

“Я не почуваюсь ображеним. Але з чисто логічної точки зору вам слід зупинитись у тому місті, де ви гратимете”, – сказав він і додав, що інші учасники групи D Швеція та Франція вирішили базуватись у Києві та Донецьку відповідно. “Таке рішення не зупинить англійських вболівальників відвідати Україну, але мабуть сама команда буде втомлена перед іграми в Україні... Ми можемо гарантувати найкращі умови для розміщення в Донецьку і Києві. Донецьк – футбольне місто, воно має академію (футбольну – УНІАН) і велику кількість футбольних полів”, – додав посол.

Як відомо, за результатами фінального жеребкування Євро-2012 суперниками України в групі D у фінальній частині чемпіонату стали команди Швеції, Франції та Англії. Першу гру українська збірна проведе 11 червня у Києві проти збірної Швеції, а дві наступні - проти команд Франції й Англії - у Донецьку відповідно 15 і 19 червня.

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