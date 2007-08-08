Результати матчів у відповідь 2-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів

У вівторок відбулися матчі у відповідь 2-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів у чотирьох парах:

"Глазго Рейнджерс" (Шотландія) - "Зета" (Чорногорія) 1:0 (2:0 перший матч)

"Копенгаген" (Данія) - "Бейтар" (Ізраїль) 1:1 (1:0)

"Тампере Юнайтед" (Фінляндія) - "Левські" (Болгарія) 1:0 (1:0)

"Домжале" (Словенія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 1:3 (1:2)

Сьогодні будуть зіграні матчі ще в 10 парах. Зокрема в Донецьку на стадіоні "Олімпійський" місцевий "Шахтар" змагатиметься з вірменським "Пюніком". Як відомо, перша зустріч завершилася перемогою гірників з рахунком 2:0.

Початок прямої трансляції на телеканалі "Україна" о 20:00.