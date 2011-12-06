Кварцяний вважає, що його можуть вбити

У суддівському корпусі України процвітає корупція. Про це на післяматчевій прес-конференції після гри з «Металістом» заявив головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний.

«Я кілька років тому казав, коли ми були у вищій лізі: у суддівськомі комітеті ті ж самі люди, ті ж самі схеми, варіанти, там кібернетика. Туди ж ще додали людину з країни, де є навколофутбольні ігри, такі, яких немає в інших європейських чемпіонатах.

Ми перемагали в чемпіонаті України усіх. Але постійно перемагати ми не можемо, нас постійно давлять.

Ми хочемо Блохіну давати гравців. Як ми можемо їх давати, коли нас шарашать в кожному матчі. Ми пробили лише два пенальті у 19 іграх. У нас 8-10 вилучень, 50% ігор ми граємо в меншості.

Я знаю усе, кому дають, скільки, і за що. Інспекторам, делегатам, переляканим боковим суддям. Усі корумповані, від шнурків до шкарпеток», – цитує Кварцяного ZIK.

Окрім того, Віталій Кварцяний вважає, що його можуть спробувати вбити після його заяв про корупцію в українському футболі.

«У минулому році президент черніговської «Десни» розповів: кому давали, як і скільки. Але цей його матеріал «зажали». Його притисли і він здався. Я ж їм сказав: не чіпайте мене, бо напередодні чемпіонату Європи я розповім усе, буде така ганьба, що сюди ніхто не захоче їхати.

Нехай нас ще зачеплять вдома з «Іллічівцем». Я ще нічого не сказав. Завтра це інтерв’ю прочитають у Федерації футболу забігають, а потім скажуть: варто щось з Кварцяним робити. Потрібно його чи вбити», – додав тренер.

За словами Кварцяного, він уже написав це все в листі, який лежить у нього в сейфі.

«Там написано, кому дають, які клуби дають, скільки. Так що запізно мене вбивати. Хоча, можна, але весь світ дізнається, що робиться в Україні», – підсумував керманич «Волині».