Українська збірна з боксу перемогла американців

Українська збірна з боксу вчора на змаганнях в Івано-Франківську перемогла американців з рахунком 24:21.

Про це повідомили УНІАН організатори змагань.

Міжнародна зустріч боксерських збірних України і США відбулася в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Пройшло дев’ять поєдинків: шість чоловічих і три жіночих.

Учасники збірної України Василь ЛОМАЧЕНКО, Олександр УСІК, Денис БЕРИНЧУК не брали участі у поєдинках, а були запрошені до Івано-Франківська почесними гостями.

Як повідомляв УНІАН, це була четверта міжнародна зустріч, яку в Івано-Франківську спільно організовували Федерація боксу України та Федерація боксу Івано-Франківської області. У 2009 році в обласному центрі виступала збірна Австралії, у 2010-му – команда Марокко, а 27 серпня цього року на Вічевому майдані з українцями боксували французи.