ФІФА назвала трьох кращих футболістів, футболісток і тренерів
01:02, 06 грудня 2011Спорт
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До урочистої церемонії - місяць
"Золотийм'яч"найкращому футболістовісвітуза підсумками 2011року отримаєаргентинецьЛіонельМессі, португалецьКріштіануРоналдуабо іспанецьХаві.5 грудняФІФАскоротиласписокпретендентівна "Золотийм'яч" з 23 дотрьох осіб.Ім'я володарятрофеястаневідоме 9січня 2012 року,повідомляєофіційнийсайтФІФА.
ФІФАназвалатакож іменатрьохпретендентівназваннякращоготренерароку.До трійкиувійшлисерАлексФергюсонз "МанчестерЮнайтед", іспанецьХосепГвардіолаз "Барселони" іпортугалецьЖозеМоуріньюз "Реала".
Названня кращоїфутболісткироку претендуютьбразилійкаМарта,японкаХомарСава іамериканкаЕббіУомбах.
Врученняпризіввідбудеться 9січня наурочистійцеремоніївЦюріху.
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