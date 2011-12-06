ФІФА назвала трьох кращих футболістів, футболісток і тренерів

До урочистої церемонії - місяць

"Золотийм'яч"найкращому футболістовісвітуза підсумками 2011року отримаєаргентинецьЛіонельМессі, португалецьКріштіануРоналдуабо іспанецьХаві.5 грудняФІФАскоротиласписокпретендентівна "Золотийм'яч" з 23 дотрьох осіб.Ім'я володарятрофеястаневідоме 9січня 2012 року,повідомляєофіційнийсайтФІФА.



ФІФАназвалатакож іменатрьохпретендентівназваннякращоготренерароку.До трійкиувійшлисерАлексФергюсонз "МанчестерЮнайтед", іспанецьХосепГвардіолаз "Барселони" іпортугалецьЖозеМоуріньюз "Реала".



Названня кращоїфутболісткироку претендуютьбразилійкаМарта,японкаХомарСава іамериканкаЕббіУомбах.



Врученняпризіввідбудеться 9січня наурочистійцеремоніївЦюріху.

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