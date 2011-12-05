У Дюссельдорфі назвали нову дату бою Кличка з Мормеком

Бій чемпіона WBA/WBO/IBF Володимира КЛИЧКА з Жаном-Марком МОРМЕКОМ може відбутися 3 березня 2012 року.

Як повідомляє Allboxing.ruз посиланням на Spox.com, про це стало відомо на прес-конференції, що відбулася сьогодні в Дюссельдорфі .

Куплені на 10 грудня 30 тисяч квитків будуть дійсні й 3 березня.

Ж-М.МОРМЕК висловив співчуття з приводу хвороби В.КЛИЧКА і перенесення бою.

Як повідомляв УНІАН, КЛИЧКО-молодший почувався погано після перенесеної 4 грудня операції з видалення каменів із нирок і знову звернувся до лікарні.

Увечері того ж дня він разом із старшим братом Віталієм мав взяти участь в програмі німецького телеканалу RTL, проте на ефір прийшов тільки КЛИЧКО-старший. Віталій пояснив відсутність брата тим, що йому раптово стало зле. Володимир відразу поїхав в клініку Дюссельдорфа до лікаря, який оперував його.

Сьогодні, 5 грудня, офіційний сайт братів КЛИЧКІВ повідомив, що Володимир КЛИЧКО відмінив свій бій проти Ж.-М.МОРМЕКА 10 грудня в Дюссельдорфі.