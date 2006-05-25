Шевченко таки переходить в ”Челсі”

Український форвард Андрій Шевченко остаточно домовився про перехід з італійського "Мілана" в лондонський "Челсі". За інформацією іспанського видання Sport, "Шева" підпише 4-річний контракт і одержуватиме по 6 мільйонів фунтів стерлінгів в рік (близько 11 мільйонів доларів). Це істотно більше за його зарплату в Італії.

Натомість "Мілан" одержить 40 мільйонів євро і французького захисника Вільяма Галласа. Втім, є варіант (на ньому наполягає віце-президент італійського клубу Адріано Галліані), при якому вся трансферна вартість Шевченка, - 50 мільйонів євро - виплатиться "Мілану" грошима.

Керівництво "россонері" до останнього намагалося утримати свого лідера, але у результаті вимушено було поступитися наполегливості власника "Челсі" Романа Абрамовича. Російський бізнесмен і губернатор Чукотки не залишав спроб придбати Шевченка впродовж декількох років - тільки цього сезону він кілька разів особисто зустрічався з босами "Мілана" і з самим футболістом. Останній раунд переговорів з українцем пройшов цього тижня в Києві, де, судячи з усього, і були обговорені останні деталі його особистого контракту.

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