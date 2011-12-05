Кличко скасував бій з Мормеком

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир КЛИЧКО скасував свій бій проти Жан-Марка МОРМЕКА.

Про це повідомляє офіційний сайт братів КЛИЧКІВ.

Як повідомляв УНІАН, КЛИЧКО-молодший почувався погано після перенесеної 4 грудня операції з видалення каменів у нирках і знову звернувся до лікарні.

Ввечері того ж дня В.КЛИЧКО разом із старшим братом Віталієм мав взяти участь у програмі німецького телеканалу RTL, проте на ефір прийшов тільки КЛИЧКО-старший. Віталій пояснив відсутність брата тим, що йому раптово стало зле. Володимир одразу поїхав у клініку Дюсельдорфа до лікаря, який оперував його.

Бій мав відбутися 10 грудня у німецькому Дюссельдорфі.