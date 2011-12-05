Результати 19-го туру Чемпіонату України з футболу

06:47, 05 грудня 2011
Спорт
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"Мода сезону" - гра без двох

Сьогодніматчем уКиєвізавершиться19-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу

19:30.Динамо(46) -Металург(26)

Нагадаємо, що раніше втурізіграли

Шахтар -Арсенал5:0 (Срна13,Коста30,Мхітарян57,Богданов69авт.,Да Сілва76)

Зоря -Оболонь1:2 (Хомченовський16 -Баранець57,65)

Таврія- Олександрія4:1 (Матюхін25авт, Гігіадзе31пен.,Шиндер76,Калініченко79 -Довгий10)

Чорноморець -Кривбас1:2 (Цигирлаш90 -Самодін22,63)

Іллічівець- Дніпро3:2 (Фомін8,Кожанов29,Ярошенко87пен.- Ротань58,Калініч73).У Дніпра- двавидалення (Стрініч56,Ротань88)

Ворскла- Карпати1:1 (Безус37 -Батиста56)

Металіст- Волинь3:1 (Соса83,Фініньо85,Тайсон90 +4- Павлов6).УВолині- двавидалення (Шиков48,Гобер66)

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Матчі20-готурупризначеніна:

9 грудня

19:15Оболонь(11) -Таврія(27)

10 грудня

13:30Олександрія(14) -Металіст(44)

16:00Карпати(16) -Динамо(46)

17:30Дніпро (30) -Чорноморець(21)

19:30Арсенал(27) -Ворскла (24)

11 грудня

13:30Металург(26) -Зоря (12)

15:30Волинь(19) -Іллічівець(20)

17:30Кривбас(31) -Шахтар(48)

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