У драматичному поєдинку Металіст здолав Волинь
21:20, 04 грудня 2011Спорт
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Підопічні Кварцяного догравали удев'ятьох
Триває 19-ий тур Чемпіонату України з футболу.
Завершився останній на сьогодні матч.
У драматичному поєдинку в Харкові «Металіст» обіграв «Волинь» із рахунком 3:1.
Луцька команда удев’ятьох протистояла підопічним Маркевича (червоні картки у другому таймі заробили Шиков і Гобер), але не змогла втримати омріяну перемогу. «Металіст» забив три голи за останні 10 хвилин гри.
«Металіст» – «Волинь» 3:1
Голи: Соса 83, Фініньйо 85 Тайсон 94 - Павлов 6.
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