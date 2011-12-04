У драматичному поєдинку Металіст здолав Волинь

Підопічні Кварцяного догравали удев'ятьох

Триває 19-ий тур Чемпіонату України з футболу. Завершився останній на сьогодні матч. У драматичному поєдинку в Харкові «Металіст» обіграв «Волинь» із рахунком 3:1. Луцька команда удев’ятьох протистояла підопічним Маркевича (червоні картки у другому таймі заробили Шиков і Гобер), але не змогла втримати омріяну перемогу. «Металіст» забив три голи за останні 10 хвилин гри. «Металіст» – «Волинь» 3:1 Голи: Соса 83, Фініньйо 85 Тайсон 94 - Павлов 6.

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