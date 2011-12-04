Помер екс-капітан бразильської збірної

21:01, 04 грудня 2011
Спорт
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Сократесу йшов 58-й рік

УБразиліїпомер колишнійкапітанфутбольноїзбірноїкраїниСократес.Йомубуло 57років.

Причиноюсмерті ставсептичнийшок, повідомилилікарі однієїз клінікСан-Паулу,кудиспортсменбувдоставленийвсуботуу тяжкомустані,викликаномукишковою інфекцією.

СократесБразилейроСампайодеСоузаВієйрадеОлівейрабувкапітаномзбірноїБразиліїначемпіонатахсвіту зфутболув1982-мі 1986-му роках.Вінпосідає 63-е місцесередкращихгравцівXXстоліття (за версієюжурналуWorld Soccer), 77-емісце кращихгравціввісторії футболу(за версієюжурналуPlacar).

Щебувшипрофесійнимфутболістом, вінотримавдипломлікарявуніверситетіСан-Паулу,апіслязакінчення спортивноїкар'єри -ступіньдокторафілософії.УБразилії вінбувтакож популярнимколумністомі телевізійнимкоментатором.

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