Помер екс-капітан бразильської збірної

Сократесу йшов 58-й рік

УБразиліїпомер колишнійкапітанфутбольноїзбірноїкраїниСократес.Йомубуло 57років.



Причиноюсмерті ставсептичнийшок, повідомилилікарі однієїз клінікСан-Паулу,кудиспортсменбувдоставленийвсуботуу тяжкомустані,викликаномукишковою інфекцією.



СократесБразилейроСампайодеСоузаВієйрадеОлівейрабувкапітаномзбірноїБразиліїначемпіонатахсвіту зфутболув1982-мі 1986-му роках.Вінпосідає 63-е місцесередкращихгравцівXXстоліття (за версієюжурналуWorld Soccer), 77-емісце кращихгравціввісторії футболу(за версієюжурналуPlacar).



Щебувшипрофесійнимфутболістом, вінотримавдипломлікарявуніверситетіСан-Паулу,апіслязакінчення спортивноїкар'єри -ступіньдокторафілософії.УБразилії вінбувтакож популярнимколумністомі телевізійнимкоментатором.

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