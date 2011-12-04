Помер екс-капітан бразильської збірної
Сократесу йшов 58-й рік
УБразиліїпомер колишнійкапітанфутбольноїзбірноїкраїниСократес.Йомубуло 57років.
Причиноюсмерті ставсептичнийшок, повідомилилікарі однієїз клінікСан-Паулу,кудиспортсменбувдоставленийвсуботуу тяжкомустані,викликаномукишковою інфекцією.
СократесБразилейроСампайодеСоузаВієйрадеОлівейрабувкапітаномзбірноїБразиліїначемпіонатахсвіту зфутболув1982-мі 1986-му роках.Вінпосідає 63-е місцесередкращихгравцівXXстоліття (за версієюжурналуWorld Soccer), 77-емісце кращихгравціввісторії футболу(за версієюжурналуPlacar).
Щебувшипрофесійнимфутболістом, вінотримавдипломлікарявуніверситетіСан-Паулу,апіслязакінчення спортивноїкар'єри -ступіньдокторафілософії.УБразилії вінбувтакож популярнимколумністомі телевізійнимкоментатором.