Українська збірна з велотреку здобула дві медалі Кубка світу

Українська збірна з велоспорту на треку здобула одну срібну і одну бронзову медалі під час II етапу Кубка світу, що завершився в колумбійському Калі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного Олімпійського комітету України, першу медаль срібного ґатунку до скарбнички збірної України поклали Любов ШУЛІКА та Олена ЦЬОСЬ у командному жіночому спринті. Наші дівчата поступилися лише німкеням, з якими, до речі, ділять 2-ге місце у заліку Кубка світу. Український дует подолав дистанцію за 33,869 сек., німкені ж – за 33,143 сек, трійку призерів замкнули росіянки (33,207).

«Приємно відзначити повернення на світовий подіум бронзової призерки пекінської Олімпіади Лесі КАЛІТОВСЬКОЇ. В індивідуальній гонці переслідування на 3000 м українка посіла 3-тє місце, показавши час 3:35,983 сек. Чемпіонкою у цій дисципліні стала Елісон ШАНС з Нової Зеландії (3:28,994), другою – Венді ХУВЕНАГЕЛЬ з Великобританії (3:33,698).

Президент НОК України Сергій БУБКА привітав команду з вдалим виступом на етапі Кубка світу й побажав не зупинятися на досягнутому й впевнено йти до своєї мети.