Карпати й Ворскла обмінялися голами

У неділю, 4 грудня, в 19-му турі Української Прем’єр-ліги полтавська Ворскла зіграла внічию зі львівськими Карпатами.

Ворскла – Карпати – 1:1

Голи: Безус (37) – Батіста (56)

Зі стартовим свистком Ворскла заволоділа м’ячем, намагаючись розхитати оборону Карпат. Львів’яни в свою чергу сподівалися на контратаки. Перший небезпечний момент виник аж на 27-й хвилині – Величко відбив удар Кополовця з лінії штрафної, Федецький намагався добити м’яч у сітку, але Селін встиг перешкодити футболістові Карпат.

Ворскла відповіла більш ніж гідно: на 37-й хвилині Безус майстерно виконав штрафний, змусивши помилитися досвідченого Тлумака.

На другий тайм вийшов Батіста і фактично відразу ж зрівняв рахунок – бразилець замкнув подачу з флангу Лукаса. Однак, забивши гол, Карпати притиснулися до своїх воріт і ледь за це не поплатилися. Полтавчани постійно атакували і двічі могли провести другий м’яч, але з ударами Безуса і Ребьонка впорався Тлумак.

Таким чином, Ворскла залишилася на дев’ятому місці (24 очки), Карпати – 13-му (16 очок).

Нагадаємо, в 19 турі також Шахтар розгромив Арсенал, в битві аутсайдером Оболонь переграла Зорю, Таврія взяла три очки в матчі з Олександрією, Кривбас продовжив переможну ходу, цього разу жертвою команди Максимова став Чорноморець, а також Іллічівець в драматичному поєдинку здобув перемогу над Дніпром.

Корреспондент