Дніпро удев'ятьох програв Іллічівцю

Матчем у Маріуполі відкрилася недільна програма матчі 19-го туру української прем'єр-ліги.

Місцевий "Іллічівець", виграючи після першого тайму з рахунком 2:0, доcяг перемоги над "Дніпром" з рахунком 3:2.

Зазначимо, що майже весь другий тайм дніпропетровці грали в меншості. Червоні картки були показані Стрінічу на 55-й хвилині і Ротаню на 88-й.

Україна. Прем'єр-ліга

19-й тур

"Іллічівець" (Маріуполь) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 3:2

Голи: Фомін 8, Кожанов 29, Ярошенко 87 пен. - Ротань 58, Калініч 73.

Gazeta.ua