Дніпро удев'ятьох програв Іллічівцю
16:04, 04 грудня 2011Спорт
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Матчем у Маріуполі відкрилася недільна програма матчі 19-го туру української прем'єр-ліги.
Місцевий "Іллічівець", виграючи після першого тайму з рахунком 2:0, доcяг перемоги над "Дніпром" з рахунком 3:2.
Зазначимо, що майже весь другий тайм дніпропетровці грали в меншості. Червоні картки були показані Стрінічу на 55-й хвилині і Ротаню на 88-й.
Україна. Прем'єр-ліга
19-й тур
"Іллічівець" (Маріуполь) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 3:2
Голи: Фомін 8, Кожанов 29, Ярошенко 87 пен. - Ротань 58, Калініч 73.
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