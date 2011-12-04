Група, в якій опинилася збірна України після жеребкування Євро-2012, не є настільки важкою. Про це заявив головний тренер національної збірної України Олег Блохін.

"Якщо у нас група смерті, то я маю одразу застрелитися...Я б не назвав її групою смерті, хоча так, група важка", - сказав він.

Також головний тренер зазначив, що команді буде набагато легше, якщо Україна виграє перший матч турніру проти збірної Швеції.

Як повідомлялося, згідно з жеребкуванням Євро-2012 Україна зіграє в груповому етапі зі збірними Англії, Франції, Швеції.

ICTV