Володимиру Кличку зробили операцію

Чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир КЛИЧКО успішно переніс операцію з видалення каменів у нирках, заявив менеджер спортсмена Бернд БЕНТЕ, слова якого наводить агентство АП.

Раніше у суботу повідомлялося, що В.КЛИЧКА було госпіталізовано до однієї з німецьких клінік з болем у животі.

Б.БЕНТЕ заявив, що КЛИЧКО-молодший може залишити лікарню Дюсельдорфа і переїхати до готелю після операції, проведеної в суботу. Також менеджер боксера повідомив, що бій українця проти французького претендента Жана-Марка МОРМЕКА, який заплановано на 10 грудня, має відбутися в назначений термін.

В.КЛИЧКО за професійну кар'єру виграв 56 боїв, причому 49 з них завершив достроково, і зазнав три поразки технічним нокаутом.

МОРМЕК - вихідець з Антільських островів, колишній володар титулу за версіями WBC і WBA у ваговій категорії до 90 кілограмів. Француз отримав 36 перемог в 40 боях, 22 з них - нокаутом.