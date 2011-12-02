Жеребкування Євро-2012 дивилися у 150 країнах світу

Жеребкування фінальної частини Євро-2012 дивилися жителі понад 150 країн світу, церемонію транслювалася у прямому ефірі більш ніж 70 теле- і радіокомпаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

«Подія, яка вважається третьою за рейтингом УЄФА після фінального і стартового матчів Чемпіонату, транслювалася у прямому ефірі більш ніж 70 теле- та радіокомпаній. Церемонію побачили у понад 150 країнах світу», – йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, президент Віктор ЯНУКОВИЧ у виступі на церемонії висловив особливу вдячність польським партнерам і друзям, з якими Україна разом готувалася до Євро-2012. Глава держави також подякував усім, хто підтримував Україну і Польщу в процесі підготовки до проведення першості Європи.

Як повідомляв УНІАН, Жеребкування Євро-2012 відбулося сьогодні у Києві.

За його результатами, національна збірна України зіграє в групі D разом з командами Швеції, Франції та Англії.