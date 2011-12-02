Шахтар «виніс» Арсенал
19:25, 02 грудня 2011Спорт
2572
Остання гра на Донбас-Арені у 2011 році
Донецький "Шахтар" зіграв останню гру на "Донбас Арені" у 2011 році. У матчі 19-го туру чемпіонату України "гірники" розгромили столичний "Арсенал" з рахунком 5:0.
Команда Мірчі Луческу у другому поспіль матчі перемагає з однаковим рахунком. Тиждень тому "Шахтар" розтрощив у Львові "Карпати".
Як мінімум до понеділка "гірники" опинилися на вершині турнірної таблиці. Але після матчу "Динамо" - "Металург" донеччани можуть опуститися на другу сходинку.
Прем`єр-ліга. 19-й тур
Шахтар - Арсенал - 5:0
Голи: Срна 13, Коста 30, Мхітарян 57, Богданов 69 - авт, да Сілва 76.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter