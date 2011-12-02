Шахтар «виніс» Арсенал

Донецький "Шахтар" зіграв останню гру на "Донбас Арені" у 2011 році. У матчі 19-го туру чемпіонату України "гірники" розгромили столичний "Арсенал" з рахунком 5:0.

Команда Мірчі Луческу у другому поспіль матчі перемагає з однаковим рахунком. Тиждень тому "Шахтар" розтрощив у Львові "Карпати".

Як мінімум до понеділка "гірники" опинилися на вершині турнірної таблиці. Але після матчу "Динамо" - "Металург" донеччани можуть опуститися на другу сходинку.

Прем`єр-ліга. 19-й тур

Шахтар - Арсенал - 5:0

Голи: Срна 13, Коста 30, Мхітарян 57, Богданов 69 - авт, да Сілва 76.

ТСН