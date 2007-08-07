Рабинович вимагає переграти матч Арсенала з Зорею

Київський «Арсенал» має намір подати протест у відповідні футбольні інстанції з вимогою переграти матч четвертого туру Чемпіонату України «Зоря» - «Арсенал» через грубе порушення Регламенту і правил Чесної гри, повідомив президент клубу Вадим Рабинович.

«Справа в тому, що в перерві матчу з «Зорею» головний тренер луганського клубу Олександр Косевич зайшов у суддівську кімнату і цілих 15 хвилин «розмовляв» з арбітром Орестом Шмигельським. В цей час вхід до суддівської заблокували охоронці, а з кімнати чулася безперервна лайка. У нас є відео, яке це підтверджує. Зараз головне навіть не в тому, чи вплинуло вторгнення Косевича в суддівську на дії арбітра після перерви, хоча після цього відразу ж був призначений пенальті в наші ворота, а сам факт грубого порушення правил, адже представникам клубів заборонено спілкуватися з суддями, особливо під час матчів. Саме тому ми вимагаємо переграти цей поєдинок на нейтральному полі», - сказав Вадим Рабинович.

Нагадаємо, що після першого тайму «Арсенал» вів у рахунку 1:0, а на 52-ій хвилині арбітр матчу призначив пенальті у ворота київського клубу. Остаточний рахунок в матчі – 3:1 на користь «Зорі».

«Спорт України»