Українські телеканали розподілили матчі Євро-2012 для трансляції

Телеканали «Україна», «Футбол» та Перший національний розподілили матчі Євро-2012 для трансляції в ефірі. Про це 2 грудня під час прес-конференції повідомив директор телеканалу «Футбол» Олександр Денисов.

Ексклюзивно «Україна» та Перший матимуть змогу показати в прямому ефірі по 15 матчів. Телеканал «Футбол» покаже всі матчі в пакетах платного телебачення (кабель і супутник).

Матчі чемпіонату відбуватимуться о 19:00 та 21:45.

Фінальний матч Євро-2012 покажуть всі три телеканали одночасно.

За словами заступника генерального директора Національної телекомпанії України (Перший національний) з питань Євро-2012 Михайла Метревелі, телеканали вирішили розподілити матчі за лінійками. Отже, матчі о 19:00, за словами Олександра Денисова, у прямому ефірі транслюватиме Перший канал, а о 21:45 - «Україна».

Відповідно, відкриття та перший матч чемпіонату вийде на Першому національному. А от матчі збірної України у відбірковій групі транслюватимуться на «Україні».

При цьому домовленість між телеканалами, за словами пана Метревелі, передбачає, що в разі виходу збірної України у чвертьфінал право показати цей матч матиме НТКУ, а от якщо збірній пощастить дістатися півфіналу, тоді трансляцію отримає «Україна».

Розподіл матчів поки що попередній, оскільки 2 грудня має відбутися жеребкування, де команди - учасники чемпіонату будуть розподілені по чотирьом групам.

Тим часом інтернет-права на трансляцію чемпіонату 50 на 50 розділили телеканали «Україна» та Перший національний.

Нагадаємо, восени 2011 року ТРК «Україна» придбала у Національної телекомпанії субліцензію на показ Євро-2012 для телеканалів «Україна» та «Футбол». А НТКУ ще у вересні 2009 році підписала з УЄФА ексклюзивну угоду про надання прав на трансляцію Євро-2012 в Україні

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