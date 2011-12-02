Сьогодні в Києві - фінальне жеребкування Євро-2012 (доповнена)

Жеребкування команд, які вийшли до фінальної стадії Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, розпочнеться о 19.00 у Національному палаці "Україна".

16 команд, які пройшли до фіналу чемпіонату, будуть розподілені за чотирма групами - від А до D. Уже відомі чотири кошики. До першого потрапили господарі турніру - збірні України і Польщі. Поляки автоматично потраплять у групу А як команда А1, а українці - у квартет D як команда D1.

У перший кошик також потрапили чинні чемпіони Європи та світу іспанці, а також фіналісти ЧС-2010 голландці. Обидві збірні мають найвищий рейтинг у таблиці коефіцієнтів УЄФА, складеної після закінчення стикових матчів Євро-2012.

Інші 12 команд поділені за трьома іншими кошиками відповідно до тієї ж таблиці коефіцієнтів.

Кошик 1: Україна, Польща, Іспанія, Нідерланди.

Кошик 2: Німеччина, Італія, Англія, Росія.

Кошик 3: Хорватія, Греція, Португалія, Швеція.

Кошик 4: Данія, Франція, Чехія, Ірландія.

Жеребкування розпочнеться з першого кошика, аби визначити перші номери у групах В и С. Згодом із четвертого кошика послідовно витягатимуться команди для кожного з квартету - від А до D. Нарешті ця процедура повториться для третього і другого кошиків.

Позиція кожної команди у групі (2, 3 або 4) також буде визначена під час жеребкування.

Жеребкування проведе генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО.

У церемонії фінального жеребкування групового етапу фінальної частини Чемпіонату УЄФА Євро-2012 візьме участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ .

Вестимуть захід польський коментатор і спортивний оглядач телеканалу TVP Петро СОБЧИНСЬКИЙ, а також українська телеведуча Ольга ФРЕЙМУТ.

У програмі шоу заплановані три виступи: Українського національного ансамблю народного танцю імені Павла Вірського, української співачки ДЖАМАЛИ, а також міжнародної зірки, ім`я якої поки тримається у таємниці.

Дотримуючись офіційного девізу турніру "Творимо історію разом", УЄФА запросив для участі у шоу легендарних гравців, які брали участь у всіх попередніх розіграшах чемпіонату. Також під час церемонії буде презентовано офіційний м`яч Євро-2012.

Жеребкування транслюватимуть у прямому ефірі більш як 70 теле- і радіомовних компаній, церемонію побачать у понад 150 країнах світу.

Щойно стане відомий остаточний календар турніру, вболівальники збірних, які пробилися у фінальну стадію Євро-2012, зможуть подати заявку на квитки на сайті UEFA.com