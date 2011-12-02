Блохін, Маркевич і Кварцяний отримали ордени

Указ Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди 20-річчя Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» постановив відзначити державними нагородами більше 40 тренерів, спортсменів та громадських діячів. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента. Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджено президента Федерації футболу України у 1996-2000 роках Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА, орденом «За заслуги» І ступеня - головного тренера національної збірної команди України з футболу Олега БЛОХІНА та першого заступника голови комітету національних збірних команд Федерації футболу України Йожефа САБО.

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