У Москві футбольні фанати побили австрійських уболівальників

01:43, 02 грудня 2011
Спорт
1886

Треба ж перемогу якось відзначити

УМосквіфутбольніфанатинапалина вболівальниківклубу "Штурм", повідомляєРадіоСвобода.

Нападниківбуло близькоп'ятдесяти осіб, австрійців- десять.У бійцітроєфанатівавстрійськогоклубуотрималипоранення, їхдоставиливлікарню.

Російськіфанатинамагалисяпереслідуватиіноземців, алеїх зупинилиспівробітникиготелю "Бородіно", порядз якоюставсяінцидент, іполіція.Двоє людейзатримано, рештівдалосявтекти.

Матчміжмосковським "Локомотивом"і командою "Штурм" з містаГрацвідбувсявМосквівчетвер."Локомотив" переміг зрахунком3:1.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter