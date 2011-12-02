У Москві футбольні фанати побили австрійських уболівальників
01:43, 02 грудня 2011Спорт
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Треба ж перемогу якось відзначити
УМосквіфутбольніфанатинапалина вболівальниківклубу "Штурм", повідомляєРадіоСвобода.
Нападниківбуло близькоп'ятдесяти осіб, австрійців- десять.У бійцітроєфанатівавстрійськогоклубуотрималипоранення, їхдоставиливлікарню.
Російськіфанатинамагалисяпереслідуватиіноземців, алеїх зупинилиспівробітникиготелю "Бородіно", порядз якоюставсяінцидент, іполіція.Двоє людейзатримано, рештівдалосявтекти.
Матчміжмосковським "Локомотивом"і командою "Штурм" з містаГрацвідбувсявМосквівчетвер."Локомотив" переміг зрахунком3:1.
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