Динамо не втримало перемогу, а Бешикташ її вирвав

Результати матчів Ліги Європи

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахDF



ГрупаD



Васлуй-Лаціо0:0



Спортинг -Цюріх2:0



Післяп'ятиігор:Спортинг -12 очок,Васлуй- 6, Лаціо- 6, Цюріх- 2 Наступні ігри 14 грудня: Лаціо - Спортинг, Цюрих - Васлуй



ГрупаE



СтокСіті -Динамо1:1



Маккабі -Бешикташ2:3



Післяп'яти ігор: СтокСіті- 11очок, Бешикташ- 9, Динамо -6,Маккабі- 1 Наступні ігри 14 грудня: Бешикташ - Сток Сіті, Динамо - Маккабі



ГрупаF



Зальцбург -ПСЖ2:0



Атлетик -Слован2:1



Післяп'ятиігор:Атлетік- 13очок, ПСЖ- 7, Зальцбург- 7,Слован- 1 Наступні ігри 14 грудня: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбург

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