Динамо не втримало перемогу, а Бешикташ її вирвав

00:03, 02 грудня 2011
Спорт
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Результати матчів Ліги Європи

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахDF
 
ГрупаD
 
Васлуй-Лаціо0:0

Спортинг -Цюріх2:0

Післяп'ятиігор:Спортинг -12 очок,Васлуй- 6, Лаціо- 6, Цюріх- 2

Наступні ігри 14 грудня: Лаціо - Спортинг,  Цюрих - Васлуй
 
ГрупаE
 
СтокСіті -Динамо1:1

Маккабі -Бешикташ2:3

Післяп'яти ігор: СтокСіті- 11очок, Бешикташ- 9, Динамо -6,Маккабі- 1

Наступні ігри 14 грудня: Бешикташ - Сток Сіті, Динамо - Маккабі
 
ГрупаF
 
Зальцбург -ПСЖ2:0

Атлетик -Слован2:1

Післяп'ятиігор:Атлетік- 13очок, ПСЖ- 7, Зальцбург- 7,Слован- 1

Наступні ігри 14 грудня: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбург

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