Динамо не втримало перемогу, а Бешикташ її вирвав
00:03, 02 грудня 2011Спорт
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Результати матчів Ліги Європи
Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахDF
ГрупаD
Васлуй-Лаціо0:0
Спортинг -Цюріх2:0
Післяп'ятиігор:Спортинг -12 очок,Васлуй- 6, Лаціо- 6, Цюріх- 2
Наступні ігри 14 грудня: Лаціо - Спортинг, Цюрих - Васлуй
ГрупаE
СтокСіті -Динамо1:1
Маккабі -Бешикташ2:3
Післяп'яти ігор: СтокСіті- 11очок, Бешикташ- 9, Динамо -6,Маккабі- 1
Наступні ігри 14 грудня: Бешикташ - Сток Сіті, Динамо - Маккабі
ГрупаF
Зальцбург -ПСЖ2:0
Атлетик -Слован2:1
Післяп'ятиігор:Атлетік- 13очок, ПСЖ- 7, Зальцбург- 7,Слован- 1
Наступні ігри 14 грудня: ПСЖ - Атлетик, Слован - Зальцбург
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