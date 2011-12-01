Результати матчів Ліги Європи (групи J-L)

22:02, 01 грудня 2011
Спорт
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У двох групах загострилась ситуація

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахJ-L

ГрупаJ
 
Шальке-Стяуа2:1

АЕК -МаккабіХайфа2:1

Післяп'ятиігор:Шальке- 11очок, Маккабі- 6, Стяуа- 5,АЕК- 5
 
ГрупаK
 
Твенте- Фулхем1:0

Оденсе -Вісла1:2

Післяп'ятиігор:Твенте- 13очок, Фулхем- 7, Вісла- 6, Оденсе- 3
 
ГрупаL
 
Локомотив-Штурм3:1

АЕК -Андерлехт1:2

Післяп'ятиігор:Андерлехт- 15очок, Локомотив- 12,Штурм- 3,АЕК- 0

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