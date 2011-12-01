Результати матчів Ліги Європи (групи J-L)
22:02, 01 грудня 2011Спорт
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У двох групах загострилась ситуація
Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахJ-L
ГрупаJ
Шальке-Стяуа2:1
АЕК -МаккабіХайфа2:1
Післяп'ятиігор:Шальке- 11очок, Маккабі- 6, Стяуа- 5,АЕК- 5
ГрупаK
Твенте- Фулхем1:0
Оденсе -Вісла1:2
Післяп'ятиігор:Твенте- 13очок, Фулхем- 7, Вісла- 6, Оденсе- 3
ГрупаL
Локомотив-Штурм3:1
АЕК -Андерлехт1:2
Післяп'ятиігор:Андерлехт- 15очок, Локомотив- 12,Штурм- 3,АЕК- 0
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