Результати матчів Ліги Європи (групи J-L)

У двох групах загострилась ситуація

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахJ-L



ГрупаJ



Шальке-Стяуа2:1



АЕК -МаккабіХайфа2:1



Післяп'ятиігор:Шальке- 11очок, Маккабі- 6, Стяуа- 5,АЕК- 5



ГрупаK



Твенте- Фулхем1:0



Оденсе -Вісла1:2



Післяп'ятиігор:Твенте- 13очок, Фулхем- 7, Вісла- 6, Оденсе- 3



ГрупаL



Локомотив-Штурм3:1



АЕК -Андерлехт1:2



Післяп'ятиігор:Андерлехт- 15очок, Локомотив- 12,Штурм- 3,АЕК- 0

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