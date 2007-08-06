Кабмін створив департамент з питань підготовки до «Євро–2012»
22:50, 06 серпня 2007Спорт
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Відповідна постанова прийнята на засіданні уряду
У структурі Секретаріату Кабінету міністрів України створений департамент з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Як повідомляється на сайті уряду, відповідна постанова за №3979 прийнята на засіданні Кабміну.
Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося створити урядовий комітет з координації підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.
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