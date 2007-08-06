Найсильніша нація планети визначилася

Українська команда стронгменів вчетверте здобула звання «Найсильніша нація планети 2007» на 7-му командному чемпіонаті світу.

Як передає кореспондент УНІАН, фінал чемпіонату відбувся сьогодні на гірськолижному курорті Буковель. До фіналу вийшли чотири команди – США, Литва, Росія та Україна.

Стронгсмени змагалися у 7-ми видах багатоборств. Україна виграла за сумою набраних балів. Друге місце посіла команда США, третє – Росія, четверте – Литва.

На старті змагань брали участь 8 найсильніших команд світу – Росії, Литви, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, США та України.

До кожної команди входило по чотири атлета. Серед стронгменів найвідомішими є українець Василь ВІРАСТЮК, литовець Жадрунас САВІЦКАС, росіянин Михайло КОКЛЯЄВ – перша трійка останнього чемпіонату світу. До складу української команди входять: В.ВІРАСТЮК (капітан), Кирило ЧУПРИНІН, Віктор ЮРЧЕНКО, Олександр ПЕКАНОВ і Володимир МУРАВЛЬОВ.

Команди змагалися у таких видах – підняття колоди, підняття 92-кілограмової гантелі однією рукою, тримання в руках “колон Геркулеса”, перекидання 200-кілограмових куль, перетягування автомобіля вагою 32 тонни, присідання з вантажем 360 кг та естафета атлетів з вантажем 360 кг.

У першій вправі підняття колоди світовий рекорд встановила команда Литви, три атлети якої підняли колоду вагою 490 кг.

У 2003 році на Карибських островах команда України на чемпіонаті світу встановила світовий рекорд у цьому виді змагань, який тоді становив 435 кг.