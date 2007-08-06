Найсильніша нація планети визначилася
Жодних сумнівів
|Василь Вірастюк (м. Львів), Віктор Юрченко (м. Черкаси), Олександр Пеканов (м. Чернігів), Кирило Чупринін (м. Вишневе, Донеччина).
Як передає кореспондент УНІАН, фінал чемпіонату відбувся сьогодні на гірськолижному курорті Буковель. До фіналу вийшли чотири команди – США, Литва, Росія та Україна.
Стронгсмени змагалися у 7-ми видах багатоборств. Україна виграла за сумою набраних балів. Друге місце посіла команда США, третє – Росія, четверте – Литва.
На старті змагань брали участь 8 найсильніших команд світу – Росії, Литви, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, США та України.
До кожної команди входило по чотири атлета. Серед стронгменів найвідомішими є українець Василь ВІРАСТЮК, литовець Жадрунас САВІЦКАС, росіянин Михайло КОКЛЯЄВ – перша трійка останнього чемпіонату світу. До складу української команди входять: В.ВІРАСТЮК (капітан), Кирило ЧУПРИНІН, Віктор ЮРЧЕНКО, Олександр ПЕКАНОВ і Володимир МУРАВЛЬОВ.
Команди змагалися у таких видах – підняття колоди, підняття 92-кілограмової гантелі однією рукою, тримання в руках “колон Геркулеса”, перекидання 200-кілограмових куль, перетягування автомобіля вагою 32 тонни, присідання з вантажем 360 кг та естафета атлетів з вантажем 360 кг.
У першій вправі підняття колоди світовий рекорд встановила команда Литви, три атлети якої підняли колоду вагою 490 кг.
У 2003 році на Карибських островах команда України на чемпіонаті світу встановила світовий рекорд у цьому виді змагань, який тоді становив 435 кг.