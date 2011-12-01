Шахтар втратив 32 позиції в рейтингу кращих клубів світу
Металіст піднявся на 10
Харківський "Металіст" піднявся відразу на десять позицій в оновленому рейтингу кращих клубів світу, який оприлюднила Міжнародна федерація футбольної історії та статистики, повідомляє Чемпіон.
Водночас, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" погіршили своє становище. Кияни втратили шість пунктів і тепер замикають кращу 20-ку. "Гірники" ж опустилися відразу на 32 сходинки, вибувши навіть з топ-50.
Рейтинг IFFHS
Станом на 1 грудня
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 332.0
2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 316.0
3 (4). "Велес Сарсфілд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 279.0
4 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 267.0
5 (5). "Порту" (Португалія) - 256.0
6 (7). "Манчестер Сіті" (Англія) - 245.0
7 (8). "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - 239.0
8 (12). "Інтер" (Мілан, Італія) - 232.0
9 (6). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 231.0
10 (10). "Сантос" (Бразилія) - 226.0
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20 (14). "Динамо" (Київ, Україна) - 196.5
56 (24). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 147.5
59 (69). "Металіст" (Харків, Україна) - 145.5
113 (112). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 115.5
269 (250). "Карпати" (Львів, Україна) - 74.0
322 (274). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 67.5