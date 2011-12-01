Шахтар втратив 32 позиції в рейтингу кращих клубів світу

Харківський "Металіст" піднявся відразу на десять позицій в оновленому рейтингу кращих клубів світу, який оприлюднила Міжнародна федерація футбольної історії та статистики, повідомляє Чемпіон.

Водночас, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" погіршили своє становище. Кияни втратили шість пунктів і тепер замикають кращу 20-ку. "Гірники" ж опустилися відразу на 32 сходинки, вибувши навіть з топ-50.

Рейтинг IFFHS

Станом на 1 грудня

1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 332.0

2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 316.0

3 (4). "Велес Сарсфілд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 279.0

4 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 267.0

5 (5). "Порту" (Португалія) - 256.0

6 (7). "Манчестер Сіті" (Англія) - 245.0

7 (8). "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - 239.0

8 (12). "Інтер" (Мілан, Італія) - 232.0

9 (6). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 231.0

10 (10). "Сантос" (Бразилія) - 226.0

...

20 (14). "Динамо" (Київ, Україна) - 196.5

56 (24). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 147.5

59 (69). "Металіст" (Харків, Україна) - 145.5

113 (112). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 115.5

269 (250). "Карпати" (Львів, Україна) - 74.0

322 (274). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 67.5