Ворскла здобула ще одне очко

00:03, 01 грудня 2011
Спорт
1940

Результати матчів Ліги Європи

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-D
 
ГрупаA
 
Тоттенхем-ПАОК1:2

Рубін -ШемрокРоверс4:1
 
Післяп'ятиігор:ПАОК- 11очок, Рубін- 10, Тоттенхем- 7,ШемрокРоверс- 0

ГрупаB

Стандард-Ганновер2:0

Ворскла- Копенгаген1:1

Післяп'ятиігор:Стандард- 11очок, Ганновер- 8, Копенгаген- 5, Ворскла- 2
 
ГрупаC
 
Рапід -Хапоель1:3

Легія- ПСВ0:3

Післяп'ятиігор:ПСВ- 13очок,Легія- 9,Хапоель- 4, Рапід- 3

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