Ворскла здобула ще одне очко

Результати матчів Ліги Європи

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-D



ГрупаA



Тоттенхем-ПАОК1:2



Рубін -ШемрокРоверс4:1



Післяп'ятиігор:ПАОК- 11очок, Рубін- 10, Тоттенхем- 7,ШемрокРоверс- 0



ГрупаB



Стандард-Ганновер2:0



Ворскла- Копенгаген1:1



Післяп'ятиігор:Стандард- 11очок, Ганновер- 8, Копенгаген- 5, Ворскла- 2



ГрупаC



Рапід -Хапоель1:3



Легія- ПСВ0:3



Післяп'ятиігор:ПСВ- 13очок,Легія- 9,Хапоель- 4, Рапід- 3

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