Ворскла здобула ще одне очко
00:03, 01 грудня 2011Спорт
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Результати матчів Ліги Європи
Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-D
ГрупаA
Тоттенхем-ПАОК1:2
Рубін -ШемрокРоверс4:1
Післяп'ятиігор:ПАОК- 11очок, Рубін- 10, Тоттенхем- 7,ШемрокРоверс- 0
ГрупаB
Стандард-Ганновер2:0
Ворскла- Копенгаген1:1
Післяп'ятиігор:Стандард- 11очок, Ганновер- 8, Копенгаген- 5, Ворскла- 2
ГрупаC
Рапід -Хапоель1:3
Легія- ПСВ0:3
Післяп'ятиігор:ПСВ- 13очок,Легія- 9,Хапоель- 4, Рапід- 3
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