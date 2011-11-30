Металіст виграв і вийде з групи на першому місці

5-й тур Ліги Європи

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахG-I



ГрупаG



Металіст -Аустрія4:1



Мальме- АЗ0:0



Післяп'яти ігор: Металіст- 13очок, АЗ- 7, Аустрія- 6, Мальме- 1



ГрупаH



Марібор -Брюгге3:4



Брага -Бірмінгем1:0



Післяп'ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага- 10, Бірмінгем- 7,Марібор- 1



ГрупаI



Ренн- Удінезе0:0



Селтік- Атлетіко0:1



Післяп'ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік- 5,Ренн- 3

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