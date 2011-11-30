Металіст виграв і вийде з групи на першому місці

22:29, 30 листопада 2011
Спорт
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5-й тур Ліги Європи

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахG-I

ГрупаG

Металіст -Аустрія4:1

Мальме- АЗ0:0

Післяп'яти ігор: Металіст- 13очок, АЗ- 7, Аустрія- 6, Мальме- 1

ГрупаH

Марібор -Брюгге3:4

Брага -Бірмінгем1:0

Післяп'ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага- 10, Бірмінгем- 7,Марібор- 1

ГрупаI

Ренн- Удінезе0:0

Селтік- Атлетіко0:1

Післяп'ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік- 5,Ренн- 3

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