Металіст виграв і вийде з групи на першому місці
22:29, 30 листопада 2011Спорт
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5-й тур Ліги Європи
Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахG-I
ГрупаG
Металіст -Аустрія4:1
Мальме- АЗ0:0
Післяп'яти ігор: Металіст- 13очок, АЗ- 7, Аустрія- 6, Мальме- 1
ГрупаH
Марібор -Брюгге3:4
Брага -Бірмінгем1:0
Післяп'ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага- 10, Бірмінгем- 7,Марібор- 1
ГрупаI
Ренн- Удінезе0:0
Селтік- Атлетіко0:1
Післяп'ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік- 5,Ренн- 3
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