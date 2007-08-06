Суркіс переговорив з Дем’яненком

О 12.00 відбулася зустріч президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса з головним тренером і науковою групою клубу. Після нетривалої розмови було вирішено, що Дем’яненко продовжить роботу з командою.

Як повідомляє Football.uaпосилаючись на свої джерела ніякого звільнення, принаймні, сьогодні не буде.

Раніше деякі інтернет-ЗМІ поширили інформацію, що сьогодні о 13.00 буде усунений з поста наставника "Динамо" Анатолій Дем’яненко, а його замінить один з нинішніх асистентів Олег Лужний.

Нагадаємо, що нині "Динамо" займає 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату України, а через десять днів стартує в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.