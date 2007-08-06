Суркіс переговорив з Дем’яненком
14:08, 06 серпня 2007Спорт
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Інформація про Лужного не підтверджується
О 12.00 відбулася зустріч президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса з головним тренером і науковою групою клубу. Після нетривалої розмови було вирішено, що Дем’яненко продовжить роботу з командою.
Як повідомляє Football.uaпосилаючись на свої джерела ніякого звільнення, принаймні, сьогодні не буде.
Раніше деякі інтернет-ЗМІ поширили інформацію, що сьогодні о 13.00 буде усунений з поста наставника "Динамо" Анатолій Дем’яненко, а його замінить один з нинішніх асистентів Олег Лужний.
Нагадаємо, що нині "Динамо" займає 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату України, а через десять днів стартує в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
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