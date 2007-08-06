Воронін і Ліверпуль не змогли взяти роттердамський трофей

"Ліверпулю" для перемоги в роттердамському турнірі треба було обіграти "Фейєнорд". Але "Червоні" насилу врятувалися від поразки, коли на 89-ій хвилині Пепе Рейну відбив пенальті у виконанні Буйса.

Андрій Воронін вийшов у старті, був активний і стратив хороший момент на 61-ій хвилині.

"Порту" переграв китайський клуб і переміг у змаганні завдяки різниці м`ячів. Нагадаємо, що в першому турі англійці виграли у азіатів 2:0, а португальці розкотили нулівку з господарями.

Фейєнорд - Ліверпуль 1:1

Голи: Дренте, 45 - Джеррард, 72

Фейєнорд: Екрамі, де Клер, Байа, Люціус, Сахін (Буйс, 46), де Гусман (Хофс, 79), Ван Бронкхорст, Слорі (Брюїнс, 46), Дренте, Макаай

Ліверпуль: Рейну, Ріїсе, Аггер, Каррагер, Арбелоа, К’юелл (Бабель, 55), Хаві Алонсо (Маскерано, 85), Джеррард (Сіссоко, 90), Пеннант (Торрес, 65), Куйт, Воронін (Бенаюн, 80)

Порто - Шанхай 3:0

Голи: Сектуї, 5, Ліма, 39, 42

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