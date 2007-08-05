Дніпро розгромив Динамо

Підсумки 4 туру Чемпіонату України

Завершився центральний матч 4 туру Чемпіонату України з футболу. Київське Динамо перервало свою нічийну серію, але приводу для радості уболівальникам не подарувало: 1:3 нищівна поразка від Дніпра. Трійка лідерів: 1) Дніпро - 12 очок, 2) Шахтар - 10, 3) Металург (Донецьк) - 7. Кияни з трьома очками впали на 14 місце. No comment. Чемпіонат України 4-й тур. Результати матчів: Металург Д - Металург З 3:0 Голи: Косирін 31, 66 (пен), Гомес 59 Зоря - Арсенал 3:1 Голи: Буневчевич 52 (пен), Пуліз 61, Бровкін 70 – Симоненко 12 Таврія - Кривбас 4:3 Голи: Гоменюк 12, Едмар 18, 73 (пен), Ільницький 93 - Костишин 26, Мотуз 54, 78 Ворскла - Металіст 1:1 Голи: Главіна 66 – Нвоха 88 ФК Харків - Карпати 1:0 Гол: Гунчак 82 Закарпаття - Шахтар 0:1 Гол: Брандао 81 Нафтовик-Укрнафта - Чорноморець 0:1 Гол: Полтавець 42 (пен) Динамо – Дніпро 1:3 Голи: Ребров 7 - Самодін 40, 42, Воробей 56

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