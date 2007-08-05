Дніпро розгромив Динамо
Підсумки 4 туру Чемпіонату України
Завершився центральний матч 4 туру Чемпіонату України з футболу. Київське Динамо перервало свою нічийну серію, але приводу для радості уболівальникам не подарувало: 1:3 нищівна поразка від Дніпра. Трійка лідерів: 1) Дніпро - 12 очок, 2) Шахтар - 10, 3) Металург (Донецьк) - 7.
Кияни з трьома очками впали на 14 місце. No comment.
Чемпіонат України 4-й тур. Результати матчів: Металург Д - Металург З 3:0
Голи: Косирін 31, 66 (пен), Гомес 59
Зоря - Арсенал 3:1
Голи: Буневчевич 52 (пен), Пуліз 61, Бровкін 70 – Симоненко 12
Таврія - Кривбас 4:3
Голи: Гоменюк 12, Едмар 18, 73 (пен), Ільницький 93 - Костишин 26, Мотуз 54, 78
Ворскла - Металіст 1:1
Голи: Главіна 66 – Нвоха 88
ФК Харків - Карпати 1:0
Гол: Гунчак 82
Закарпаття - Шахтар 0:1
Гол: Брандао 81
Нафтовик-Укрнафта - Чорноморець 0:1
Гол: Полтавець 42 (пен)
Динамо – Дніпро 1:3
Голи: Ребров 7 - Самодін 40, 42, Воробей 56