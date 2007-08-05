Дніпро розгромив Динамо

20:56, 05 серпня 2007
Спорт
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Підсумки 4 туру Чемпіонату України

Завершився центральний матч 4 туру Чемпіонату України з футболу. Київське Динамо перервало свою нічийну серію, але приводу для радості уболівальникам не подарувало: 1:3 нищівна поразка від Дніпра. Трійка лідерів: 1) Дніпро - 12 очок, 2) Шахтар - 10, 3) Металург (Донецьк) - 7.

Кияни з трьома очками впали на 14 місце. No comment.

Чемпіонат України 4-й тур.

Результати матчів:

Металург Д - Металург З 3:0 

Голи: Косирін 31, 66 (пен), Гомес 59

Зоря - Арсенал 3:1

Голи: Буневчевич 52 (пен), Пуліз 61, Бровкін 70 – Симоненко 12

Таврія - Кривбас 4:3

Голи: Гоменюк 12, Едмар 18, 73 (пен), Ільницький 93 - Костишин 26, Мотуз 54, 78

Ворскла - Металіст 1:1

Голи: Главіна 66 – Нвоха 88

ФК Харків - Карпати 1:0

Гол: Гунчак 82

Закарпаття - Шахтар 0:1

Гол: Брандао 81

Нафтовик-Укрнафта - Чорноморець 0:1

Гол: Полтавець 42 (пен)

Динамо – Дніпро 1:3

Голи: Ребров 7 - Самодін 40, 42, Воробей 56

 

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