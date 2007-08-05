Челсі сенсаційно програв МЮ

Сьогодні за відсутності ключових гравців Террі, Дрогба, Шевченка, Роббена, Баллака лондонський Челсі поступився Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії. Доля першого трофея сезону вирішилася в серії післяматчевих пенальті, оскільки основний час закінчився з нічийним результатом 1:1.

Рахунок в матчі на 36 хвилині відкрили манкуніанці: після пасу Евра Гіггз в дотик пробив у дев`ятку.

11 хвилин знадобилося «синім», щоб зрівняти рахунок. Вінгер прорвався по лівому флангу, обійшов захисника і перекинув м`яч у дальній кут воріт ван дер Сара. Ціною пошкодження Малуда відновив рівновагу.

Пенальті.

Перший удар Челсі: ван дер Сар відбиває удар Пісарро.

МЮ: Фердинанд забив. 1:0

Челсі: удар Лемпарда і знову ван дер Сар відбиває.

МЮ: Керрік не промахнувся. 2:0

Челси: неймовірно, але факт, ван дер Сар відбив і удар Шона Райта-Філіпса.

МЮ: Руні забиває третій м`яч. МЮ перемагає 3:0 в серії пенальті.

Загальний рахунок 4:1 на користь манкуніанців.