Челсі сенсаційно програв МЮ
19:06, 05 серпня 2007Спорт
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Ван дер Сар відбив три пенальті
|Автор фінальної точки матчу, Вейн Руні в атаці. Фото АР
Рахунок в матчі на 36 хвилині відкрили манкуніанці: після пасу Евра Гіггз в дотик пробив у дев`ятку.
11 хвилин знадобилося «синім», щоб зрівняти рахунок. Вінгер прорвався по лівому флангу, обійшов захисника і перекинув м`яч у дальній кут воріт ван дер Сара. Ціною пошкодження Малуда відновив рівновагу.
Пенальті.
Перший удар Челсі: ван дер Сар відбиває удар Пісарро.
МЮ: Фердинанд забив. 1:0
Челсі: удар Лемпарда і знову ван дер Сар відбиває.
МЮ: Керрік не промахнувся. 2:0
Челси: неймовірно, але факт, ван дер Сар відбив і удар Шона Райта-Філіпса.
МЮ: Руні забиває третій м`яч. МЮ перемагає 3:0 в серії пенальті.
Загальний рахунок 4:1 на користь манкуніанців.
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