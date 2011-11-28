Українські кікбоксери везуть з Ірландії 10 медалей

Українські кікбоксери здобули 10 нагород на Чемпіонаті світу-2011.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

Чемпіонат світу з кікбоксингу WAKO, який проходив в Дубліні (Ірландія), завершився 27 листопада. На ньому українські кікбоксери вибороли 1 золоту, 4 срібних та 5 бронзових медалей.

Золото здобув Костянтин ДЕМОРЕЦЬКИЙ 63,5 кг (фул). Срібні медалі завоювали Давид АГАХАНОВ 67 кг (фул), Надія ХЕЄНОК 56 кг (фул), Артем СКОБЧЕНКО 54 кг (фул), Іван ТКАЧЕНКО +91 кг (фул).

Бронзовими призерами стали Вера МАКРЕСОВА 48 кг (фул), Ігор ПРИХОДЬКО 81 кг (фул), Микола ОСОБСЬКИЙ 71 кг (фул), Анастасія ОВОД (муз. композиції), Дар’я КАНАУСОВА (муз. композиції).

Всього у змаганнях брали участь близько 600 учасників із 46 країн.