Боксер нокаутував рефері

Японський боксер Ясухіро Кондо під час бою зі своїм співвітчизником Йошихіро Камегаї нокаутував рефері поєдинку Укріда Сарасаса. Арбітр з Таїланду, який проживає в Японії, в одному з епізодів намагався розвести боксерів, але нарвався на лівий бічний удар Кондо. Сарасас впав, піднявся, але був змушений залишити ринг, повідомляє інтернет-видання fightnews.com.

Інцидент відбувся у третьому раунді бою, що відбувся у суботу 4 серпня. Удар Кондо припав точно в щелепу рефері. Коли Сарасас піднявся, він не міг твердо стояти на ногах і був відправлений до лікарні. В цей час загрози його здоров`ю немає. Замість Сарасаса на ринг вийшов запасний рефері Вінні Мартін.

Поєдинок закінчився у четвертому раунді, коли новий суддя зафіксував технічний нокаут, у який цього разу потрапив сам Кондо. Його суперник Йошихіро Камегаї здобув шосту перемогу в шести боях на професійному рингу. Поєдинок проходив у рамках першої напівсередньої ваги (до 63,5 кілограма).

Лента.ру