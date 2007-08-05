Реал хоче купити зірок Челсі оптом

Чемпіон Іспанії "Реал" зробив несподівану пропозицію лондонському "Челсі", оголосивши про готовність заплатити 42 мільйони євро за двох зірок англійського клубу – Ар’єна Роббена і Міхаеля Баллака. Переговори з приводу переходу голландця тривають вже декілька тижнів, а німцем "Реал" зацікавився недавно, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Інформація про те, що Роббен домовився з "Реалом" про умови особистого контракту, з`явилася ще на початку липня. Проте головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью заявив, що не хотів би розлучатися з голландцем, і власник клубу Роман Абрамович відмовився продавати півзахисника. Проте, Роббен вирішив не підписувати новий контракт, і ситуація з ним залишається незрозумілою.

Що стосується Баллака, який відіграв у "Челсі" всього один сезон, то Моурінью незадоволений його грою і не заперечує проти того, щоб капітан збірної Німеччини залишив клуб. В той же час новий наставник "Реала" Бернд Шустер зацікавлений у придбанні Баллака.

Літнє трансферне вікно в Європі відкрите до 31 серпня включно, незважаючи на те, що більшість національних чемпіонатів стартують раніше цього терміну.