Результати 18-го туру Чемпіонату України з футболу
Без нічиїх, 24 голи, 5 пенальті
Закінчився18-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу Олександрія -Зоря1:0 (Таргамадзе17) Карпати- Шахтар0:5 (Коста24пен., Фернандіньо58пен., Селезньов63,65,Мхітарян75) Арсенал- Чорноморець0:1 (Балашов3пен.) Нагадаємо,щораніше зіграли... Оболонь -Динамо0:1 (Ярмоленко19) Кривбас- Іллічівець2:0 (Бартулович64,Еслінек74) Волинь- Дніпро1:2 (Фрейтас47 -Калинич32,38) Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90 +3-Безус26,Янузі45 пен.,Оберемко74) Металіст- Таврія2:0 (Девіч15пен., Едмар90 +2)
Олександрія -Зоря1:0 (Таргамадзе17)
Карпати- Шахтар0:5 (Коста24пен., Фернандіньо58пен., Селезньов63,65,Мхітарян75)
Арсенал- Чорноморець0:1 (Балашов3пен.)
Нагадаємо,щораніше зіграли...
Оболонь -Динамо0:1 (Ярмоленко19)
Кривбас- Іллічівець2:0 (Бартулович64,Еслінек74)
Волинь- Дніпро1:2 (Фрейтас47 -Калинич32,38)
Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90 +3-Безус26,Янузі45 пен.,Оберемко74)
Металіст- Таврія2:0 (Девіч15пен., Едмар90 +2)
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Ігри19-готурупризначеніна: 2 грудня 17:00Шахтар(45) -Арсенал(27) 3 грудня 13:30Зоря (12) -Оболонь(8) 16:00Таврія(24) -Олександрія(14) 18:30Чорноморець(21) -Кривбас(28) 4 грудня 13:00Іллічівець(17) -Дніпро (30) 15:30Ворскла(23) -Карпати(15) 19:30Металіст (41) -Волинь (19) 5 грудня 19:30Динамо(46) -Металург(26)
2 грудня
17:00Шахтар(45) -Арсенал(27)
3 грудня
13:30Зоря (12) -Оболонь(8)
16:00Таврія(24) -Олександрія(14)
18:30Чорноморець(21) -Кривбас(28)
4 грудня
13:00Іллічівець(17) -Дніпро (30)
15:30Ворскла(23) -Карпати(15)
19:30Металіст (41) -Волинь (19)
5 грудня
19:30Динамо(46) -Металург(26)