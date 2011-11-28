Результати 18-го туру Чемпіонату України з футболу

06:02, 28 листопада 2011
Спорт
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Без нічиїх, 24 голи, 5 пенальті

Закінчився18-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Олександрія -Зоря1:0 (Таргамадзе17)

Карпати- Шахтар0:5 (Коста24пен., Фернандіньо58пен., Селезньов63,65,Мхітарян75)

Арсенал- Чорноморець0:1 (Балашов3пен.)

Нагадаємо,щораніше зіграли...

Оболонь -Динамо0:1 (Ярмоленко19)

Кривбас- Іллічівець2:0 (Бартулович64,Еслінек74)

Волинь- Дніпро1:2 (Фрейтас47 -Калинич32,38)

Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90 +3-Безус26,Янузі45 пен.,Оберемко74)

Металіст- Таврія2:0 (Девіч15пен., Едмар90 +2)

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Ігри19-готурупризначеніна:

2 грудня

17:00Шахтар(45) -Арсенал(27)

3 грудня

13:30Зоря (12) -Оболонь(8)

16:00Таврія(24) -Олександрія(14)

18:30Чорноморець(21) -Кривбас(28)

4 грудня

13:00Іллічівець(17) -Дніпро (30)

15:30Ворскла(23) -Карпати(15)

19:30Металіст (41) -Волинь (19)

5 грудня

19:30Динамо(46) -Металург(26)

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