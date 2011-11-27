«Шахтар» розтрощив «Карпати»

Донецький "Шахтар" декласував на виїзді львівські "Карпати" в матчі 18-го туру української прем`єр-ліги з рахунком 5:0, повідомляє Gazeta.ua.

У першому таймі "Шахтар" реалізував пенальті у виконанні Дугласа Кости за фол на Селезньові. У другому таймі "гірники" ще раз відзначилися з "точки" - Фернандіньо переграв воротаря "Карпат".

Після цього гості ще три рази засмутили львівських уболівальників. Протягом трьох хвилин рахунок до непристойного довів Селезньов, забивши по черзі на 63 і 65 хвилинах. А контрольний постріл на 74 хвилині здійснив Мхитарян.

Україна. Прем`єр-ліга

18-й тур

"Карпати" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:5

Голи: Коста, 24, пен (0:1), Фернандіньо, 56, пен (0:2), Селезньов, 63 (0:3), Селезньов, 65 (0:4), Мхитарян, 74 (0:5)