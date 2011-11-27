Кращі футболісти Того загинули в автокатастрофі
Ще 28 пасажирів автобуса - в лікарні
УТогострашнадорожняаваріязабралажиття шістьохгравцівпровідногофутбольногоклубукраїни,передаєAssociated Press.
Інцидентстався,коликлуб "ЕтуальФілант" прямувавнаматчпроти клубу "Семассі".За попереднімиданими,у автобусаспустилоколесо, і водійвтратив керування.
Автобуснавеликій швидкостіперекинувсявкюветі спалахнув.Шестерофутболістівзагинули.Ще 28пасажирівавтобуса,включаючифутболістів, тренеріві керівниківклубу, отрималипоранення різногоступенятяжкостіі булидоставленіу військовийгоспітальу столиціТогоЛоме.
Столичнийклуб "ЕтуальФілант" -семиразовийпереможець національноїлігиТого.
Рік тому, зауважуєРосБізнесКонсалтинг,автобуснаціональної збірнлїТого бувобстрілянийнашляхудо АнголидляучастівКубкуафриканськихнацій.Тоді загинулипрес-секретар команди, водійавтобусаі помічниктренера,акількафутболістівотрималисерйозніпоранення.