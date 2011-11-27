Кращі футболісти Того загинули в автокатастрофі

Ще 28 пасажирів автобуса - в лікарні

УТогострашнадорожняаваріязабралажиття шістьохгравцівпровідногофутбольногоклубукраїни,передаєAssociated Press.



Інцидентстався,коликлуб "ЕтуальФілант" прямувавнаматчпроти клубу "Семассі".За попереднімиданими,у автобусаспустилоколесо, і водійвтратив керування.



Автобуснавеликій швидкостіперекинувсявкюветі спалахнув.Шестерофутболістівзагинули.Ще 28пасажирівавтобуса,включаючифутболістів, тренеріві керівниківклубу, отрималипоранення різногоступенятяжкостіі булидоставленіу військовийгоспітальу столиціТогоЛоме.



Столичнийклуб "ЕтуальФілант" -семиразовийпереможець національноїлігиТого.



Рік тому, зауважуєРосБізнесКонсалтинг,автобуснаціональної збірнлїТого бувобстрілянийнашляхудо АнголидляучастівКубкуафриканськихнацій.Тоді загинулипрес-секретар команди, водійавтобусаі помічниктренера,акількафутболістівотрималисерйозніпоранення.

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