Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу
09:59, 26 листопада 2011Спорт
3167
"Хокейний" рахунок і виграш вдесятьох
Зіграні першіматчі18-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90+3 - Безус 26, Янузі 45 пен., Оберемко 74)
Металіст- Таврія2:0 (Дєвіч15пен., Едмар90 +2).З54-ї хвилиниМеталістгравудесятьох після другої жовтої картки у Папа Гуйє.
Сьогоднітурпродовжать...
14.00Оболонь(8) -Динамо(43)
17.30Кривбас(25) -Іллічівець(17)
19.30Волинь(19) -Дніпро (27)
...ізавтразавершать
13:30Олександрія(11) -Зоря (12)
16:00Карпати(15) -Шахтар(42)
17:30Арсенал(27) -Чорноморець(18)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter