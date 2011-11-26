Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

09:59, 26 листопада 2011
Спорт
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"Хокейний" рахунок і виграш вдесятьох

Зіграні першіматчі18-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90+3 - Безус 26, Янузі 45 пен., Оберемко 74)

Металіст- Таврія2:0 (Дєвіч15пен., Едмар90 +2).З54-ї хвилиниМеталістгравудесятьох після другої жовтої картки у Папа Гуйє.

Сьогоднітурпродовжать...

14.00Оболонь(8) -Динамо(43)

17.30Кривбас(25) -Іллічівець(17)

19.30Волинь(19) -Дніпро (27)

...ізавтразавершать

13:30Олександрія(11) -Зоря (12)

16:00Карпати(15) -Шахтар(42)

17:30Арсенал(27) -Чорноморець(18)

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