Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

"Хокейний" рахунок і виграш вдесятьох

Зіграні першіматчі18-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Металург -Ворскла6:3 (Піззеллі10,64,Морозюк28,Воловик40пен., Траоре57,90+3 - Безус 26, Янузі 45 пен., Оберемко 74)



Металіст- Таврія2:0 (Дєвіч15пен., Едмар90 +2).З54-ї хвилиниМеталістгравудесятьох після другої жовтої картки у Папа Гуйє.



Сьогоднітурпродовжать...



14.00Оболонь(8) -Динамо(43)



17.30Кривбас(25) -Іллічівець(17)



19.30Волинь(19) -Дніпро (27)



...ізавтразавершать



13:30Олександрія(11) -Зоря (12)



16:00Карпати(15) -Шахтар(42)



17:30Арсенал(27) -Чорноморець(18)

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