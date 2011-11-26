Померла найсильніша людина планети
01:08, 26 листопада 2011Спорт
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Василь Алєксєєв мав 80 світових рекордів
Уславленийштангіст, дворазовийолімпійський табагаторазовийсвітовий чемпіонз важкоїатлетикивсупервазіВасильАлексєєвпомер уп'ятницювклініцімістаМюнхен (Німеччина).
69-річнийАлексєєв бувгоспіталізованийчерез захворюваннясерця.
Алексєєв, якогоназивали "найсильнішою людиноюнапланеті", домігсявидатнихуспіхівв 1970-і роки,вигравшиОлімпійськіігривМюнхені таМонреалі, чемпіонатисвіту (1970-1971,1973-1975,1977-1978)і встановившиблизько 80світовихрекордів.Йому, зокрема, належитьабсолютнийрекордвважкоатлетичномутриборстві- 645кілограмів.
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