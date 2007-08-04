Україна приймає 22-й чемпіонат Європи з мотоболу

З 20 по 26 серпня в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області пройде 22-й чемпіонат Європи з мотоболу - футболу на мотоциклах.

Як передає кореспондент УНІАН, заявки на участь в чемпіонаті подали Україна, Голландія, Німеччина, Франція, Литва, Росія, Білорусь.

Як повідомив журналістам губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ, комплекс у Хоролі вже відремонтовано і облаштовано. «Там проведено ремонт мототреку, стадіону і місць для глядачів», - повідомив губернатор.

20 серпня організаційний комітет зустрічатиме в «Борисполі» європейські команди. Кожній команді і гостям подарують брошури про Полтаву, канцелярські товари з логотипом до 70-ї річниці утворення області та інші сувеніри.

Чемпіонат почнеться 21 серпня о 18-й годині.

Нагадаємо, футбол на мотоциклах придумали в 1923 році французькі циркачі. Перший чемпіонат Європи з мотоболу відбувся в 1986 р. Щорічно в змаганнях беруть участь збірні семи країн: України, Росії, Франції, Голландії, Німеччини, Білорусі і Литви.

Найсильнішим в історії українського мотоболу клубом вважають полтавський ”Вимпел”. У 1973 р. він став чемпіоном СРСР, шість разів завойовував Кубок України.