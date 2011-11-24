Головний тренер донецького футбольного клубу "Шахтар" Мірча Луческу вибачився перед уболівальниками за результати команди в Лізі чемпіонів сезону-2011/12. Луческу сказав, що в матчі п`ятого туру групового етапу з португальським "Порту" (0:2) у його команди "Нічого не виходило", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Луческу висловив думку, що "Шахтар" по ходу зустрічі мав перевагу. "Якби забили, все могло скластися інакше", - припустив тренер донецької команди. Наставник українського клубу додав, що свою роль у підсумковому результаті зіграв міцний характер гравців "Порту".

У матчі "Шахтар" - "Порту" на 79-ій хвилині рахунок відкрив футболіст португальського клубу Халк, а на 90-ій хвилині Разван Рац із "Шахтаря" забив м`яч у свої ворота.

Завдяки цій перемозі "Порту" зберіг шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. За тур до кінця групового етапу "Порту" займає третє місце в групі з сімома очками. У кіпрського Апоела - дев`ять очок, у пітерського "Зеніта" - вісім очок, у "Шахтаря" - два очки. У останньому турі "Порту" на своєму полі прийме "Зеніт" і у разі перемоги вийде в 1/8 фіналу.

Лента.ру